Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Räuberischer Diebstahl im Netto-Markt

Warendorf (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Samstag, den 21.12.2019, gegen 17.00 Uhr, einen bislang unbekannten Mann, der im Netto-Markt an der Kleiststraße in Drensteinfurt Gegenstände in seine Jacke steckte. Sie informierte umgehend eine Mitarbeiterin des Marktes.

Da der Unbekannte den Kassenbereich passierte, ohne die in der Jacke versteckten Waren zu bezahlen, versperrte ihn die Mitarbeiterin beim Verlassen des Marktes den Weg und sprach ihn auf die Beobachtungen an. Der Unbekannte stieß die Frau zur Seite wodurch sie sich an der Hand verletzte. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Kreisverkehr.

Der osteuropäisch aussehende Unbekannte wird beschrieben als etwa 180 cm groß und schlank. Er hatte eine Glatze und war mit einer dunklen Lederjacke und grauen Hose bekleidet. Wer kann Angaben zu dem Flüchtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Ahlen unter der Telefonnummer 02382-9650 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

