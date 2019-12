Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Verkehrsunfall mit drei schwer Verletzten

Warendorf (ots)

Am Samstag, den 21.12.2019, gegen 17.20 Uhr, fuhr ein 76-Jähriger aus Steinfurt mit seinem PKW in Drensteinfurt auf dem Ahlener Weg in Richtung Ahlen. An der Kreuzung B58/B63 bog er nach links in Richtung Münster ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 72-jährigen Drensteinfurters, der die B58 aus Ahlen kommend befuhr und die Kreuzung geradeaus in Richtung Drensteinfurt überqueren wollte.

Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der PKW. Beide Fahrzeugführer sowie die 74-jährige Beifahrerin des Steinfurters verletzten sich schwer, Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell