Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Verbaler Streit endet mit körperlicher Auseinandersetzung

Warendorf (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Donnerstag, 19.12.2019, um 14.35 Uhr, am Bahnhof in Drensteinfurt nahm die Polizei einen 38-jährigen Mann in Gewahrsam. Der 38-Jährige geriet zunächst mit einem 18-jährigen in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf schlug und trat der Ältere dann auf den Jüngeren ein. Letztendlich bedrohte er den 18-Jährigen mit einem Messer. Anschließend entfernte er sich vom Bahnhof. Durch die verständigte Polizei konnte der 38-Jährige auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts angetroffen werden. Da er sich auch den Beamten gegenüber aufbrausend und aggressiv verhielt, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam. Sie brachten ihn in das Zentralgewahrsam der Polizeiwache Ahlen, von wo aus er in eine Fachklinik eingewiesen wurde.

