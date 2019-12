Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch verhindert - Zeugin meldete verdächtige Personen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2019, um 22.55 Uhr, teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass sie soeben ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet habe. Aus dem Pkw seien drei Personen ausgestiegen und hätten sich zu einer Baustelle auf der Warendorfer Straße in Ahlen begeben. Als die Einsatzkräfte kurz danach an der Örtlichkeit eintrafen, stellten sie zwei Personen auf dem Baustellengelände fest. Als diese die Einsatzkräfte bemerkten, flüchteten die Verdächtigen über einen Parkplatz in Richtung Warendorfer Straße, wo sie sich trennten. Den Beamten gelang es den Tatverdächtigen zu folgen und diese vorläufig festzunehmen. Der dritte Tatverdächtige konnte nach der Durchsuchung des Fahrzeugs ermittelt und ebenfalls festgenommen werden. Die Einsatzkräfte brachten alle drei Verdächtigen im Alter von 18, 34 und 41 Jahren in das Zentralgewahrsam der Polizeiwache Ahlen. Von hier wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme entlassen.

