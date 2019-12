Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Bezirksdienst ab sofort an der Oststraße 5 erreichbar

Warendorf (ots)

Ab sofort ist der Bezirksdienst zu den üblichen Sprechzeiten in den Räumen des ehemaligen Reisebüros an der Oststraße 5, direkt am Zebrastreifen zum Rathaus Sendenhorst erreichbar. Derzeit werden dort noch Renovierungsarbeiten durchgeführt, sodass eine Anzeigenaufnahme nur bedingt möglich ist.

Die Sprechstunden sind montags von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr und mittwochs von 18.00 bis 20.00 Uhr sowie jeweils am 1. Samstag im Monat von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr.

In dringenden Fällen rufen Sie bitte den Notruf 110 an oder wenden sich an die durchgängig besetzte Polizeiwache in Ahlen, Telefon 02382/965-0.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell