Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Fahrzeug fiel auf, Blutprobe folgte

Warendorf (ots)

Am Donnerstg, 19.12.2019 stellten Polizisten ein Fahrzeug in Westkirchen an der Warendorfer Straße fest, bei dem der Fahrer das Licht nicht eingeschaltet hatte. Bei der Überprüfung des 42-Jährigen bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Aufgrund des deutlichen Werts des Vortests von 1,72 Promille, folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins für den Warendorfer.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell