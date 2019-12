Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Parkplatzlampe angefahren und sich nicht gekümmert

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2019 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer um 0.28 Uhr eine Parkplatzleuchte auf dem Gelände eines Seniorenheims an der Straße Im Herbrand in Ahlen. Der Fahrer begutachtete den Schaden, ging für wenige Minuten weg und fuhr dann mit seinem Auto in Richtung Zeppelinstraße. Der Flüchtige ist geschätzt zwischen 25 und 30 Jahre alt und fuhr einen hellen Kleinwagen. An diesem Pkw dürften sich im Frontbereich Schäden befinden. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell