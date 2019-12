Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf - kreisweite Traktorenkonvois

Warendorf (ots)

Am 18.12.2019, in der Zeit von 16.00 Uhr bis gegen 17.30 Uhr erhielt die Polizei Warendorf zahlreiche Hinweise auf Traktorenkonvois. Bekannt geworden sind u.a. Konvois in den Städten Ahlen, Beckum, Ennigerloh, Everswinkel, Sassenberg, Telgte, Warendorf, sowie in Freckenhorst und Milte. Die Traktoren fuhren Plätze an wie z.B. Kreisverkehre, Brücken und Parkplätze und hielten dort kurze Zeit. Zum Teil stellten sie sich auch entlang von Landstraßen, wie z.B. zwischen Milte und Warendorf, auf Radwegen ab. Die Polizei Warendorf schätzt das sich ungefähr 130 Traktoren kreisweit an diesen Aktionen beteiligt haben. Der größte Teil dieser Fahrten verlief ohne, oder nur mit geringen Störungen. Um größere Störungen bei einem geringen Teil zu verhindern, musste die Polizei in Einzelfällen Auflagen erteilen. Diesen kamen die Beteiligten auch zeitnah nach.

