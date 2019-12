Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brand durch Zeugen gelöscht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 17.12.2019, um 19.30 Uhr, bemerkte ein 42-jähriger Zeuge, das in einer Wohnung auf dem Halskeweg in Ahlen der Rauchmelder ausgelöst hatte. Der Zeuge gelangte in die Wohnung und konnte den Brand in der Küche löschen. Hierbei verletzte er sich leicht. Brandursächlich war eine Papierrolle, die in der Nähe des Herdes abgelegt worden war.

