Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrerin

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 17.12.2019, um 15.19 Uhr, auf dem Walgernweg in Warendorf ereignete, verletzte sich eine 70-jährige Fahrradfahrerin leicht. Ein 81-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Straße Im Lehmbruch und beabsichtigte nach links in den Walgernweg abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin. Diese befuhr mit ihrem Fahrrad den Walgernweg. Die 70-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell