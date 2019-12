Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fußgängerin von Kind auf Fahrrad angefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 17.12.2019, um 07.50 Uhr, ereignete sich auf der Beckumer Straße in Ahlen ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 69-jährige Fußgängerin leicht verletzte. Sie ging über den Gehweg der Beckumer Straße aus Richtung Selma-Englisch-Weg kommend in Richtung Innenstadt. Hier fuhr sie ein Schulkind, welches mit dem Fahrrad auf dem Gehweg in gleicher Richtung unterwegs war, von hinten an. Die Fußgängerin stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Das Kind fuhr mit dem Rad weiter. Zeugen des Unfalls, die Angaben zu dem Kind machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

