Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Gewalttätige Ladendiebe in Discountmarkt

Warendorf (ots)

Angestellte eines Discountmarktes an der Lindenstraße beobachteten am Dienstag, den 17.12.2019, um 12.50 Uhr, zwei männliche und eine weibliche Verdächtige beim Ladendiebstahl. Als sie die Personen am Ausgang ansprachen, kam es zu einer wilden Rangelei. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 17, 18 und 19 Jahren, allesamt aus Oelde, schlugen auf die Angestellten ein und versuchten so, aus dem Gebäude zu fliehen. Mit Hilfe eines Kunden konnten die Ladendiebe bis zu Eintreffen der Polizeikräfte festgehalten werden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

