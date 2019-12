Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auf körperliche Auseinandersetzung folgte Ingewahrsamnahme

Warendorf (ots)

Am Montag, 16.12.2019, um 19.13 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass sich zwei Personen auf dem Bahnsteig im Bahnhof Beckum schlagen würden. Als die Einsatzkräfte eintrafen hatte sich die Situation zunächst beruhigt. Anwesende Zeugen konnten die beiden Kontrahenten zunächst trennen. Nach den ersten Ermittlungen hatten sich ein 36-Jähriger und ein 25-Jähriger zunächst verbal geschtritten. Im weiteren Verlauf des Streites schlug der Jüngere dann auf den Älteren ein und stieß diesen in das Gleisbett, nachdem ein Regionalzug den Bahnhof verlassen hatte. Als der 25-Jährige während der Sachverhaltsaufnahme wiederrum auf den Älteren losgehen wollte, brachten ihn die Beamten zu Boden und legten ihm die Handfesseln an. Sie nahmen den stark alkoholisierten Aggressor in Gewahrsam und brachten ihn in das Zentralgewahrsam zur Polizeiwache Ahlen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell