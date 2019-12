Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Einbrecher vom Nachbarn überrascht

Warendorf (ots)

Am Montag, 16.12.2019, versuchten zwei unbekannte Täter gegen 17.00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße Zur Bunten Brücke in Enniger einzubrechen. Ein Nachbar, der sich vor seinem Haus befand, wurde durch Geräusche aufmerksam. Er begab sich auf die Straße und sah auf einem Nachbargrundstück zwei unbekannte Personen. Er machte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam, worauf die beiden Unbekannten von ihrem Vorhaben abließen und in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Einer der beiden männlichen Personen war etwa 180 Zentimeter bis 190 Zentimeter groß und hatte eine hagere Statur. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell