Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw-Diebstahl

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Montag, 16.12.2019, stahlen unbekannte Täter auf dem Westfalendamm in Ahlen einen schwarzen Mercedes Benz AMG S63. An dem Fahrzeug sind die Kennzeichen WAF-HW 510 angebracht. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib des Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell