Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Alkoholisierter Fahrradfahrer gestürzt

Warendorf (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 33-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall am Sonntag, 15.12.2019, um 03.20 Uhr, auf dem Baßfeld in Telgte zu. Der 33-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Baßfeld aus Richtung Innenstadt kommend. Er beabsichtigte von der Fahrbahn auf den Radweg zu fahren. Beim Auffahren stieß er gegen den Bordstein und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 33-Jährige deutlich alkoholisiert war. Sie ordneten bei dem Telgter eine Blutentnahme an.

