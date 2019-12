Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Blutentnahme nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 13.12.2019, um 11.55 Uhr, auf der K 8 in Ostenfelde ereignete, ordnete die Polizei bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer eine Blutentnahme an. Der junge Mann befuhr mit seinem Pkw die K 8 aus Richtung Ostenfelde kommend in Fahrtrichtung Clarholz. Hier kam ihm im Bereich einer Kurve ein unbekanntes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden wich der 29-Jährige nach links aus. Dabei kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Das andere Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle. Bei dem Unfall verletzte sich der 29-Jährige leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Die Einsatzkräfte brachten ihn zur Polizeiwache Oelde und ordneten eine Blutentnahme an. Ein Abschleppdienst barg den Pkw des jungen Mannes von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls, insbesondere Personen, die Angaben zum dem unbekannten Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

