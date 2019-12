Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Pkw-Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

Am Sonntag (15.12.2019), um 12.25 Uhr, wurde eine 20jährige Lippstädterin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Alleinunfall ereignete sich in Wadersloh-Liesborn, auf der Waldliesborner Straße. Die Pkw-Führerin kam aus Waldliesborn und war in Richtung Liesborn unterwegs, als sie aus bislang ungeklärten Umständen nach Rechts von der Fahrbahn abkam und in den Grünbereich geriet. Beim Versuch das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bekommen, lenkte die junge Frau gegen. Hierbei überschlug sich der Pkw und die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

