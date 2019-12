Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Feuer nicht durch technischen Defekt verursacht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 13.12.2019 brach gegen 6.00 Uhr ein Brand in einem Zimmer in einer Wohnung an der Warendorfer Straße in Ahlen aus. Bei den Ermittlungen durch die Polizei stellte sich heraus, dass das Feuer im Bereich des Betts ausgebrochen war. Der Brand dürfte fahrlässig verursacht worden sein. Denn ein technischer Defekt scheidet nach den Feststellungen des Ermittlers am Brandort aus.

Das Zimmer war zum Zeitpunkt der Brandentdeckung verschlossen und der 44-jährige Bewohner nicht Zuhause. Der durch das Feuer verursachte Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

