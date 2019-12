Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Unfallbeteiligter gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Autofahrer, der am Mittwoch, 11.12.2019 gegen 15.00 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Hund in Sendenhorst, Sandfort beteiligt war. Das Tier rannte unvermittelt auf die Straße und stieß gegen den Pkw. Der Fahrer oder die Fahrerin verringerte zunächst in einiger Entfernung die Geschwindigkeit, fuhr dann aber weiter. Anhand der aufgefundenen Fahrzeugteilte könnte es sich bei dem gesuchten Pkw um einen Skoda handeln, möglicherweise in grau. Der Fahrer oder die Fahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen zu melden, Telefon 02382/965-0.

