Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fahradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 11.12.2019 verletzte sich eine Fahrradfahrerin gegen 11.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße in Warendorf leicht. Ein 86-jähriger Warendorfer bog von einem Parkplatz auf die Wilhelmstraße in Richtung B 64 ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der von links kommenden Warendorferin. Rettungskräfte brachten die 39-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell