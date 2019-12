Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zigarettenautomat gesprengt - junges Trio tatverdächtig

Warendorf (ots)

Ein junges Trio ist tatverdächtig, am Mittwoch, 11.12.2019 gegen 0.30 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Versmolder Straße in Sassenberg aufgesprengt zu haben. Polizisten hielten das Fahrzeug zum Zwecke der allgemeinen Verkehrskontrolle an. Bei der Überprüfung des Autos sowie der Insassen entdeckten die Einsatzkräfte rund 50 Schachteln original verpackte Zigaretten. Wenige Meter von der Kontrollstelle entfernt stellten die Beamten einen aufgesprengten Zigarettenautomaten fest. Daraufhin nahmen die Polizisten die drei Heranwachsenden im Alter von 18 und 19 Jahren vorläufig fest. Die Zigaretten sowie weitere mögliche Spurenträger, die sich im Fahrzeug befanden wurden sichergestellt. Da gegen das Trio keine Haftgründe vorliegen, werden die Harsewinkler nach Abschluss der Maßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

