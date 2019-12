Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Die echte Polizei sichert keine Wertsachen - Warnung vor Anrufen falscher Polizisten

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

In den vergangenen Tagen waren wieder "falsche" Polizisten aktiv. Insbesondere in Wadersloh und vereinzelt in anderen Orten des Kreises versuchten Betrüger unter der Legende von festgenommenen Einbrechern, ältere Menschen um ihr Vermögen zu bringen. Die angerufenen Bürgerinnen und Bürger verhielten sich richtig, beendeten das Telefonat und informierten die Polizei.

Die Polizei rät: Beenden Sie solche Telefonate und gehen Sie nicht auf die Forderungen ein! Informieren Sie die Polizei über die Anrufe! Händigen Sie niemals Unbekannten Bargeld und Wertgegenstände aus! Sprechen Sie mit älteren Angehörigen über die Betrugsmasche!

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell