Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Zeugen oder Besitzer gesucht

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Warendorf (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden auf einer wilden Müllkippe außerhalb von Drensteinfurt-Walstedde am Nordholter Weg eine große Anzahl aufgeknackter Fahrradschlösser verschiedenster Art aufgefunden. Es handelt sich überwiegend um schwarze oder silberne Schlösser. Allerdings befinden sich darunter auch ein hellblaues und ein pink farbenes Schloß. Diese beiden Schlösser könnten eventuell von Fahrradbesitzern wiedererkannt werden, die ihr zuvor gestohlenes Fahrrad damit verschlossen hatten. Außerdem wurden fünf ältere, aber markante Fahrräder vorgefunden, an denen teilweise Teile fehlen. Auch hierzu sucht die Polizei die ehemaligen Besitzer.

Personen, die Hinweise zu den Gegenständen sowie dem abgeladenen Müll und möglichen Tatverdächtigen geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell