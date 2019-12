Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fußgänger von Pkw erfasst

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 10.12.2019 gegen 11.30 Uhr erfasste eine Autofahrerin mit ihrem Pkw einen Fußgänger, der die B 64 an der Kreuzung zur Wilhelmstraße in Warendorf überquerte. Die Warendorferin befuhr zunächst die Wilhelmstraße und bog nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Freckenhorster Straße ab. Der Warendorfer schlug gegen das Auto und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den 59-Jährigen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug der 30-Jährigen entstand eine Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell