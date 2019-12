Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Montag, 09.12.2019, um 17.25 Uhr, ereignete sich auf der L793 in Everswinkel ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 40-jähriger Mann aus Everswinkel befuhr mit seinem Pkw die L793 aus Münster kommend in Richtung Everswinkel. Auf Höhe der Zufahrt zum Kreisverkehr Bahnhofstraße/Grothues beabsichtigte dieser nach links abzubiegen. Ihm entgegen kam zu diesem Zeitpunkt eine 32-jährige Frau aus Münster mit ihrem Pkw. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollison zwischen den beiden Pkw, wobei beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Die beiden Verletzten wurden durch Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 6.000,- Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell