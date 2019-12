Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum - Radfahrer von PKW erfasst

Warendorf (ots)

Am 09.12.2019, gegen 16.25 Uhr kam es in Beckum auf der Hammer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Ein 72-jähriger Beckumer fuhr mit seinem PKW auf der Hammer Straße aus Richtung Mühlenweg kommend in Richtung stadtauswärts. In Höhe des Holtmarweges beabsichtigte ein 15-jähriger Radfahrer die Hammer Straße an der dortigen Ampel zu überqueren. Der 15-jährige Radfahrer wurde vom PKW erfasst und stürzte. Durch die Kollision wurde er schwer verletzt. Der 15-jährige Beckumer wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegendes Krankenhaus gebracht.

