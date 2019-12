Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fußgänger gesucht, der am Zusammenstoß mit Pedelecfahrerin beteiligt war

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Fußgänger, der am Donnerstag, 5.12.2019 gegen 10.50 Uhr an einem Zusammenstoß mit einer Pedelecfahrerin an der Straße Emstor in Telgte beteiligt war.

Die 52-Jährige befuhr mit ihrem Zweirad den rechten Radweg in Richtung stadteinwärts. Als sie die Querungshilfe in Höhe der Emsstraße passierte, trat der Unbekannte von rechts vom Fußweg auf den Radweg. Die Ostbevernerin versuchte noch auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß mit dem älteren Herrn nicht verhindern. Die 52-Jährige stürzte und zog sich mehrere leichte Verletzungen zu. Ein Zeuge brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in eine Arztpraxis. Die Unfallbeteiligten sprachen zwar miteinander, tauschten jedoch keine Personalien aus.

Zeugen sowie der ältere Mann werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf zu melden, Telefon 02581/94100-0.

