POL-WAF: Beckum. Diebstahl von Kupferkabel und Fahnundung nach Verdächtigen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 7.12.2019 informierte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Polizei über einen Diebstahl von etwa 800 Kilogramm Kupfer, der sich gegen 20.50 Uhr auf einem Industriegelände an der Straße Lindenkamp in Beckum ereignet hat. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Am Sonntag, 8.12.2019 meldete sich der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma gegen 21.40 Uhr erneut bei der Polizei. Er machte Angaben zu unbekannten Personen, die sich unberechtigt auf einem Industriegelände am Sudhoferweg aufhielten. Bei der Begehung des Geländes stellten Polizisten mehrere aufgebrochene Schächte und Zugänge fest. Daraufhin leiteten die Beamten Fahndungsmaßnahmen ein, zu der auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Diensthund hinzugezogen wurden. Allerdings konnten keine Personen mehr auf dem Gelände festgestellt werden.

