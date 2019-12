Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Quartett schlug und trat auf einen Mann ein

Warendorf (ots)

Am Samstag, 7.12.2019 ging ein 27-Jähriger gegen 21.50 Uhr durch den Sidney-Hinds-Park in Ahlen. Vier Personen sprachen ihn zunächst provozierend an. Dann schlugen sie auf den Ahlener ein, der hinfiel und noch Tritte gegen den Körper sowie den Kopf bekam. Dabei erlitt der 27-Jährige Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden.

Die Tatverdächtigen sind um die 17 Jahre alt, über 1,65 Meter groß, haben eine normale Statur und waren dunkel gekleidet.

Wer kann Angaben zu den Jugendlichen oder der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

