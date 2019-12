Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Roland. Haustür beschädigt, anschließend Gewahrsam

Warendorf (ots)

Am Samstag, 7.12.2019 meldeten Hausbesitzer der Polizei gegen 22.30 Uhr einen fremden Mann in ihrem Garten an der Straße Dornkamp in Roland. Als die Beamten dort eintrafen, stürmte der 32-Jährige aggressiv auf sie zu und sprach ohne Zusammenhang. Der Beckumer hatte zuvor eine Glasscheibe der Hauseingangstür beschädigt, begab sich dann auf das Grundstück und schrie dort herum. Die Polizisten nahmen den stark alkoholisierten 32-Jährigen zu seinem Schutz über Nacht in Gewahrsam.

