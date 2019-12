Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw - zwei Personen verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 06.12.2019, wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen verletzt. Ein 40-jähriger Ahlener war mit seinem Lkw auf dem Konrad-Adenauer-Ring, von der Warendorfer Straße aus, in Richtung Beckumer Straße unterwegs. Plötzlich geriet ein 18-jähriger Ahlener, der mit seinem Pkw auf der gleichen Straße in Gegenrichtung unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Lkw. Bei dem Unfall wurde der Lkw-Fahrer leicht und der Pkw-Fahrer schwer verletzt. Durch Rettungswagen wurden die beiden Fahrzeugführer zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Konrad-Adenauer-Ring war für ca. eine Stunde gesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 15.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell