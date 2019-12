Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Bei Wohnungsdurchsuchung Rauschgift und Bargeld sichergestellt

Warendorf (ots)

Bei einer kürzlich durchgeführten Wohnungsdurchsuchung in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Rauschgift stellten Polizisten in Ennigerloh neben Betäubungsmittel auch Bargeld sowie typische Verkaufsgegenstände sicher. Fast ein Kilogramm Marihuana, etwas Haschisch und Amphetamin sowie über 270 Ecstasypillen befanden sich in der Wohnung eines tatverdächtigen 24-jährigen Paares. "Dank aufmerksamer Bürger ging ein Hinweis auf das Paar ein. Durch weitere Ermittlungen konnte der Tatverdacht erhärtet und das Rauschgift sichergestellt werden", so Polizeichef Dr. Olaf Gericke.

