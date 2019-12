Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh/Beckum. Bei Rot und mit nicht versichertem Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Donnerstg, 5.12.2019 fiel Polizisten gegen 23.20 Uhr ein Autofahrer auf, der von der Hauptstraße auf die Ennigerloher Straße in Neubeckum abbog. Die Beamten wendeten und folgten dem Fahrzeug bis nach Ennigerloh. An der Kreuzung Neubeckumer Straße/Westring bobachteten die Einsatzkräfte wie der 47-Jährige das Rotlicht missachtete. Als der Ennigerloher seinen Pkw auf der Elmstraße abstellte, kontrollierten die Polizisten den Mann sowie sein Auto. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert und die Hauptuntersuchung seit über sechs Monaten abgelaufen war. Dei Beamten untersagten dem Ennigerloher die Weiterfahrt mit dem Auto, entstempelten die Kennzeichen und stellten die Zulassungsbescheinigung sicher.

