Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Unbemerkt Fahrzeug beschädigt - Zeuge notierte sich Kennzeichen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 5.12.2019 beobachtete ein Zeuge gegen 21.50 Uhr wie eine Autofahrerin gegen einen anderen Pkw auf einem Parkplatz an der Raiffeisenstraße in Drensteinfurt fuhr. Der aufmerksame Bürger informierte die Halterin und gab das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs weiter. Damit führte die Polizei weitere Nachforschungen durch und konnte eine 20-jährige Drensteinfurterin als Fahrerin ermittlen. Diese gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben.

