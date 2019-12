Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Nach Zusammenstoß geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 5.12.2019 bog ein unbekannter Fahrzeugführer gegen 16.55 Uhr mit seinem Pkw von dem Parkplatz eines Supermarktes auf die Rhedaer Straße in Oelde ab. Dabei stieß der Fahrer mit dem Auto einer 52-jährigen Oelderin zusammen, die die Rhedaer Straße in Richtung Herzebrock befuhr. Trotz eines Schadens flüchtete der Unbekannte in Richtung Herzebrock.

Bei dem Verursacher handelt es sich um einen Mann, der ein Basecap trug und vermutlich einen dunklen VW Passat fuhr. Von dem möglicherweise polnischen Kennzeichen sind die Buchstaben RJA bekannt.

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell