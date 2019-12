Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Warendorf (ots)

Eine 35-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Audi am Donnerstag, den 05.12.2019, gegen 16.10 Uhr, in Ahlen den Vorhelmer Weg in Richtung Schinkelstraße. Beim Abbiegen nach links in die Daimlerstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 60-Jährigen aus Ahlen, der den Vorhelmer Weg in Gegenrichtung befuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Audi der 35-Jährigen gegen den Kia eines 49-Jährigen geschleudert, der verkehrsbeding an der Daimlerstraße wartete. Der 60-Jährige verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 11.000 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell