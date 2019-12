Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Betrunkener Mann entblößte sich vor Schülern

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 4.12.2019 hielt sich ein Beckumer gegen 13.15 Uhr an einer Schule an der Turmstraße in Neubeckum auf. Der stark alkoholisierte Mann verrichtete dort in einem Gebüsch seine Notdurft. Dann drehte sich der 39-Jährige um, zog erneut seine Hose herunter und zeigte sich entblößt anwesenden Schülerinnen und Schülern. Die Polizei kontrollierte den Neubeckumer, verwies ihn des Schulgeländes und leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.

