Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Unfallflüchtige verliert Kennzeichen an der Unfallstelle

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 03.12.2019, um 09.10 Uhr, ereignete sich auf der Albersloher Straße in Rinkerode eine Verkehrsunfallflucht. Eine zunächst unbekannte Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Eickenbecker Straße in Fahrtrichtung Albersloher Straße. An der Einmündung beabsichtigte sie nach links in die Alberslolher Straße einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 19-jährigen Autofahrers aus Drenstienfurt. Dieser befuhr mit seinem Pkw die Albersloher Straße aus Richtung Ortsmitte kommend. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An Hand des am Unfallort zurückgebliebenen Kennzeichens des flüchtigen Pkw konnten die Einsatzkräfte eine 20-jährige aus Drensteinfurt als Unfallverursacherin ermitteln. Die Beamten leiteten gegen die junge Frau ein Strafverfahren ein.

