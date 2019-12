Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Sachschaden bei Garagenbrand

Warendorf (ots)

Am Montag, den 02.12.2019, um 21.00 Uhr, geriet die hölzerne Außenwand einer Garage auf der Straße "Auf dem Bült" in Brand. Entstanden war das Feuer vermutlich in einer Papiermülltonne auf dem angrenzenden Nachbargrundstück. Die alarmierten Feuerwehrkräfte des Löschzugs Sendenhorst hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit unbekannt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell