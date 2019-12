Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mehrere beschädigte Fahrzeuge

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen beschädigten in der Nacht zu Sonntag, 1.12.2019 an der Westfälischen Straße und Oelder Straße in Beckum mehrere Fahrzeuge. Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen der Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

