Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer versuchte bei Kontrolle zu fliehen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 30.11.2019 kontrollierten Polizisten gegen 19.20 Uhr einen Autofahrer auf der Teltower Straße in Ahlen. Bei der Überprüfung des 26-Jährigen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Ahleners. Dieser bestätigte sich nach einem Vortest. Plötzlich versuchte der Fahrzeugführer seine Papiere aus dem Streifenwagen zu holen und wollte davon laufen. Die Beamten konnten den Ahlener festhalten, der nun Widerstand leistete, um der polizeilichen Maßnahme zu entgehen. Das war für ihn nicht erfolgreich, so dass die Blutprobenentnahme folgte. Des Weiteren fanden die Einsatzkräfte noch Rauschgift bei dem jungen Mann, welches sie sicherstellten.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell