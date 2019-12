Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Unfallverursacher gestellt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 29.11.2019 kam es gegen 17.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 520 kurz vor dem Ortseingang Sendenhorst. Ein 55-Jähriger kam mit seinem Tranporter soweit auf die linke Fahrbahn, dass er gegen den Spiegel des entgegenkommenden Autos eines 38-Jährigen fuhr. Dieser wendete daraufhin seinen Pkw und folgte dem Transporter bis in ein Wohngebiet. Dort stellte er den Sendenhorster zu Rede, der später jegliche Beteiligung abstritt. Ein weiterer 42-jähriger Verkehrsteilnehmer folgten den beiden Fahrzeugen ebenfalls und schilderte gegenüber der Polizei, dass der Fahrer zuvor in Schlangenlinien über die Landstraße gefahren sei. Die Polizisten ließen dem deutlich alkolholisierten 55-Jährigen eine Blutprobe entnehmen. Seinen Führerschein konnten sie nicht sicherstellen, das der bereits eingezogen wurde.

