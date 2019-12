Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pkw blieb auf Kreisverkehr stehen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 1.12.2019 bemerkte eine Zeugin gegen 18.25 Uhr einen Pkw, der auf dem Kreisverkehr der nördlichen Warendorfer Stadtstraße Abzweig Krankenhaus stand. In dem Auto saß der Fahrzeugführer, der offensichtlich alkoholisiert war. Dieser war zuvor aus Richtung B 475 gekommen und fuhr in Richtung Dr.-Rau-Allee. Die 44-Jährige näherte sich dem Pkw, öffnete die Beifahrertür und zog den Autoschlüssel ab. Diesen übergab sie Polizisten. Die nahmen den Warendorfer mit zur Blutprobe und stellten den Führerschein des 51-Jährigen sicher.

