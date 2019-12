Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Mehrere Sachbeschädigungen rund um den Bürgermeister-Frisch-Platz

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen begingen zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen (29.11. - 30.11.2019) mehrere Sachbeschädigungen rund um den Bürgermeister-Frisch-Platz in Ennigerloh. Der oder die Täter beschmierten einen Dienstwagen der Stadt mit Graffitis, stahlen die Dachantenne und rissen einen Außenspiegel ab. An der Rückseite einer angrenzenden Seniorenresidenz wurde die Wand mit schwarzer Farbe beschmiert. Ebenso das Rathaus, eine Fensterscheibe und ein Schaukasten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell