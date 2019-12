Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Walstedde. Pkw kommt von Fahrbahn ab - drei Verletzte Personen.

Warendorf (ots)

Am Samstag, 30.11.2019, um 23.35 Uhr, kam es an der Einmündung der K26 zur L671 (Ostfeld/Walstedder Straße) in Ahlen zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 18-jähriger Pkw-Führer aus Sendenhorst befuhr die K26 aus Walstedde kommend in Richtung Ahlen. Im Bereich der Einmündung zur L671 kam dieser mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl der Pkw-Führer, als auch zwei weitere heranwachsende Mitfahrer aus Drensteinfurt, leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000,- Euro. Die L671 war für die Dauer der Bergungsarbeiten ca. eine Stunde lang gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell