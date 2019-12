Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Warendorf (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen am Samstag, 30.11.2019, in der Zeit von 18.15 Uhr bis 21.15 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Beckkamp in Drensteinfurt ein. Hier wurde das komplette Objekt durchsucht und diverse Schränke geöffnet. Detailliertere Angaben zu möglichem Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, unter der Telefonnr.: 02382-965-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell