POL-WAF: Everswinkel - Eine leicht Verletzte nach Verkehrsunfall

Am 30.11.2019, gegen 16.45 Uhr fuhr eine 19-jährige aus Sendenhorst mit ihrem VW in Everswinkel auf dem Fliederweg in Richtung Rosenstraße. Beim Einfahren in die Rosenstraße übersah sie eine von rechts kommende 30-jährige mit ihrem Opel. Durch die Kollision verletzt sich die 30-jährige Everswinkelerin leicht.

