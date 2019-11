Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Geparkter PKW beschädigt

Warendorf (ots)

Am heutigen Freitagmittag parkte eine Fahrzeugführerin ihren schwarzen Audi A4 an der Steinstraße in Telgte. In der Zeit von 13:15 Uhr bis 13:35 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten PKW. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

