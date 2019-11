Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt, Einbruch in das Gebäude der Stadtverwaltung

Warendorf (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 28.11.2019, 20:00 Uhr bis Freitag, 29.11.2019, 01:11 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in das Gebäude der Stadtverwaltung am Landsbergplatz 5 ein, indem sie im 1. Obergeschoss ein Fenster aufhebelten. Im Gebäude durchsuchten sie verschiedene Räume. Was genau entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden. Wer Beobachtungen, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen, Tel. 02382-9650 oder per E-Mail unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

